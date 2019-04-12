Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 28 48
6 Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм 28 44
8 Вердер 28 43
9 Байер 28 42
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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Новости партнеров

Альен Роббен: вероятно я больше не сыграю за "Баварию" в этом сезоне

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен рассказал о своем здоровье.

"Вероятно я не смогу больше сыграть за "Баварию" в этом сезоне. Это меня расстраивает, так как не получается определить, что со мной такое. Мое будущее? Есть запросы и звонки от других клубов. Я хочу снова тренироваться в течение длительного периода времени", — цитирует Роббена Sky Sport.

Контракт 35-летнего Роббена с "Баварией" истекает в конце этого сезона.
Теги: Бундеслига Роббен Бавария
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#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 10:44)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Имя сменил sweat_smile
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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