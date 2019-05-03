"Бавария" отложила переговоры по поводу форварда "Лейпцига"

Мюнхенская "Бавария" не будет вступать в переговоры по поводу перехода форварда "Лейпцига" Тимо Вернера.По информации Kicker, руководство мюнхенского клуба отложило решение этого вопроса как минимум до окончания текущего сезона.Контракт Вернера с лейпцигским клубом истекает в 2020 году. Таким образом, "Бавария" рассчитывает подписать 23-летнего нападающего бесплатно, если он не продлит соглашение с клубом, в котором играет в данный момент.До этого СМИ писали, что немецкий футболист уже договорился об условиях личного контракта с баварцами.Кроме немецкого клуба, к Вернеру проявляет интерес английский "Ливерпуль".