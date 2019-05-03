Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вольфсбург
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 31 71
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург 31 49
9 Вердер 31 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 31 18
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"Бавария" отложила переговоры по поводу форварда "Лейпцига"

Мюнхенская "Бавария" не будет вступать в переговоры по поводу перехода форварда "Лейпцига" Тимо Вернера.

По информации Kicker, руководство мюнхенского клуба отложило решение этого вопроса как минимум до окончания текущего сезона.

Контракт Вернера с лейпцигским клубом истекает в 2020 году. Таким образом, "Бавария" рассчитывает подписать 23-летнего нападающего бесплатно, если он не продлит соглашение с клубом, в котором играет в данный момент.

До этого СМИ писали, что немецкий футболист уже договорился об условиях личного контракта с баварцами.

Кроме немецкого клуба, к Вернеру проявляет интерес английский "Ливерпуль".

"Газета.ру"
Теги: Бавария Лейпциг Бундеслига
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