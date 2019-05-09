"Бавария" поздравила Юппа Хайнкеса. Он родился 9 мая 1945 года

"Бавария" в официальном твиттере поздравила с днем рождения бывшего главного тренера клуба Юппа Хайнкеса.Немецкий специалист родился 9 мая 1945 года, сегодня ему исполнилось 74 года.Хайнкес возглавлял "Баварию" четыре раза за карьеру: с 1987 по 1991, в 2009, с 2011 по 2013 и с 2017 по 2018 год.С мюнхенцами он завоевал четыре титула чемпиона, Кубок, три Суперкубка Германии, а также победил в Лиге чемпионов-2012/13.