Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Байер
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 32 74
2 Боруссия Д 32 70
3 РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Ф 32 54
5 Байер 32 54
6 Боруссия М 32 52
7 Вольфсбург 32 52
8 Хоффенхайм 32 51
9 Вердер 32 47
10 Фортуна 32 41
11 Герта 32 40
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 32 33
14 Аугсбург 32 32
15 Шальке 04 32 31
16 Штутгарт 32 24
17 Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 32 18
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"Бавария" поздравила Юппа Хайнкеса. Он родился 9 мая 1945 года

"Бавария" в официальном твиттере поздравила с днем рождения бывшего главного тренера клуба Юппа Хайнкеса.

Немецкий специалист родился 9 мая 1945 года, сегодня ему исполнилось 74 года.

Хайнкес возглавлял "Баварию" четыре раза за карьеру: с 1987 по 1991, в 2009, с 2011 по 2013 и с 2017 по 2018 год.

С мюнхенцами он завоевал четыре титула чемпиона, Кубок, три Суперкубка Германии, а также победил в Лиге чемпионов-2012/13.

Теги: Хайнкес Бавария
Сегодня, 12:02
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 12:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он родился 9 мая 1945 года и это его спасло.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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