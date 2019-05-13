Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 33 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 33 40
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
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Арьен Роббен: планирую дальше играть

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, который летом покинет команду по истечении контракта, размышляет о том, в каком клубе он мог бы продолжить карьеру, сообщает Sky Sports.

"Мне хотелось бы продолжить карьеру, планирую дальше играть в футбол. Я выступал в серьезных чемпионатах, играл на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры. Не знаю, смогу ли я пригодиться командам, которые борются за попадание в шестерку или восьмерку лучших. Посмотрим", - цитирует Роббена Sky Sports.

"СЭ"
Теги: Роббен Бавария Бундеслига
Сегодня, 17:04
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