Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|33
|75
|2
|Боруссия Д
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия М
|33
|55
|5
|Байер
|33
|55
|6
|Айнтрахт Ф
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна
|33
|41
|12
|Майнц
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке 04
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|Нюрнберг
|33
|19
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Арьен Роббен: планирую дальше играть
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, который летом покинет команду по истечении контракта, размышляет о том, в каком клубе он мог бы продолжить карьеру, сообщает Sky Sports.
"Мне хотелось бы продолжить карьеру, планирую дальше играть в футбол. Я выступал в серьезных чемпионатах, играл на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры. Не знаю, смогу ли я пригодиться командам, которые борются за попадание в шестерку или восьмерку лучших. Посмотрим", - цитирует Роббена Sky Sports.
"СЭ"
"Мне хотелось бы продолжить карьеру, планирую дальше играть в футбол. Я выступал в серьезных чемпионатах, играл на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры. Не знаю, смогу ли я пригодиться командам, которые борются за попадание в шестерку или восьмерку лучших. Посмотрим", - цитирует Роббена Sky Sports.
"СЭ"
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