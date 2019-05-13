Арьен Роббен: планирую дальше играть

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, который летом покинет команду по истечении контракта, размышляет о том, в каком клубе он мог бы продолжить карьеру, сообщает Sky Sports."Мне хотелось бы продолжить карьеру, планирую дальше играть в футбол. Я выступал в серьезных чемпионатах, играл на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры. Не знаю, смогу ли я пригодиться командам, которые борются за попадание в шестерку или восьмерку лучших. Посмотрим", - цитирует Роббена Sky Sports.