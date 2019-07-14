"Бавария" представила гостевую форму на сезон-2019/20

Мюнхенская "Бавария" представила гостевой комплект формы на сезон-2019/20.

Форма выполнена в белом цвете с серыми вставками и узорами. Светло-серый оттенок на футболке был создан с использованием геометрической графики.

Техническим спонсором немецкого клуба является компания adidas. Логотипы спонсоров также выполнены в сером цвете. При создании формы была использована технология CLIMALITE со стопроцентным использованием полиэфира.



Sport24.ru
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Бавария Бундеслига
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