"Бавария" представила гостевую форму на сезон-2019/20

Wer freut sich auf Ausw?rts? ???



Das neue Away Trikot ?? https://t.co/KITcSZWRbl pic.twitter.com/sCNNJv69jZ — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) July 14, 2019

Мюнхенская "Бавария" представила гостевой комплект формы на сезон-2019/20.Форма выполнена в белом цвете с серыми вставками и узорами. Светло-серый оттенок на футболке был создан с использованием геометрической графики.Техническим спонсором немецкого клуба является компания adidas. Логотипы спонсоров также выполнены в сером цвете. При создании формы была использована технология CLIMALITE со стопроцентным использованием полиэфира.