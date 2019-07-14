"Бавария" представила гостевую форму на сезон-2019/20

Форма выполнена в белом цвете с серыми вставками и узорами. Светло-серый оттенок на футболке был создан с использованием геометрической графики.
Техническим спонсором немецкого клуба является компания adidas. Логотипы спонсоров также выполнены в сером цвете. При создании формы была использована технология CLIMALITE со стопроцентным использованием полиэфира.
Wer freut sich auf Ausw?rts? ???— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) July 14, 2019
Das neue Away Trikot ?? https://t.co/KITcSZWRbl pic.twitter.com/sCNNJv69jZ
Sport24.ru