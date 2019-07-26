Вратарь "Баварии" Нойер полностью восстановился после двух лет проблем с травмами

Капитан мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер сообщил, что полностью восстановился от травм, которые его преследовали последние два года.

Вратарь сборной Германии Нойер боролся с проблемами большого пальца и голени в прошлом сезоне после пропуска почти всего сезона 2017/18 из-за перелома плюсневой кости.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Теперь я не испытываю боли и могу принимать участие во всех тренировках команды. Я с нетерпением жду нового сезона.

У нас есть некоторые ребята, которые получат больше ответственности после некоторых изменений в составе. Они должны доказать, что могут взять на себя руководящую роль", — приводит слова Нойера официальный сайт Бундеслиги.


sport24

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Бундеслига Бавария Нойер
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