Сборная Германии поздравила Клинсманна с 55-летием

Сборная Германии поздравила Юргена Клинсманна с днем рождения. Сегодня, 30-го июля ему исполняется 55 лет.Клинсманнн ачал играть в футбол в 8 лет, играя на всех позициях, включая вратаря. Профессиональная карьера началась в 16 лет в клубе "Штутгартер Кикерс". Кроме выступлений за "Штутгарт", он играл во многих клубах по всей Европе – "Монако", "Интере", "Сампдории", "Баварии", и дважды в клубе "Тоттенхэм".Клинсманн возглавлял сборные Германии и США во время чемпионатов мира 2006 и 2014 годов. Также он работал в "Баварии".Ранее сообщалось, что Клинсманн может вернуться к тренерской деятельности. Кандидатуру немецкого специалиста рассматривает "Штутгарт", выступающий во второй бундеслиге. В настоящий момент Юрген работает экспертом на матчах сборной Германии на канале RTL.