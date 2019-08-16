Защитник "Баварии" Давид Алаба считает, что мюнхенскому клубу следует сделать еще пару приобретений, чтобы завершить трансферную кампанию.
Мюнхенцы недавно укрепили линию обороны Бенжеменом Паваром и Лукасом Эрнандесом, однако атака команды просела после уходов Франка Рибери, Хамеса Родригеса и Арьена Роббена. Недавно "Бавария" арендовала у "Интера" вингера Ивана Перишича.
"Сезон долгий, поэтому нам нужно много футболистов. Думаю, один или два игрока еще должны прийти в «Баварию», чтобы поддерживать уровень конкуренции и иметь достаточно большой состав. Трансферное окно еще открыто. Я доверяю клубу, поэтому думаю, что кто-то к нам еще перейдет", — цитирует Алабу AP.
Sport24.ru
Давид Алаба: "Баварии" нужно подписать еще парочку новичков
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