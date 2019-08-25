Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу над "Шальке" в матче 2-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы победили со счетом 3:0, все три гола команды забил поляк.
"Я всегда могу играть еще лучше, у меня есть потенциал для роста. В каждом сезоне я сам могу сделать что-то особенное, но я стараюсь помогать команде. В одиночку матч не выиграть, но вместе с командой ты выигрываешь титулы.
Я всегда стараюсь забивать независимо от того, кто наш соперник. Бундеслига — непростой чемпионат, нужно быть в отменной физической форме, нужно всегда быть готовым", - цитирует поляка пресс-служба клуба.
Sport24.ru
Роберт Левандовски - о своем хет-трике: я могу играть еще лучше
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