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Нико Ковач назвал сроки восстановления Давида Алабы

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о состоянии защитника Давида Алабы, который получил травму во время разминки перед матчем Бундеслиги против "Лейпцига".

У австрийца диагностирован разрыв мышечного волокна в области приводящей мышцы левого бедра.

"Давид пропустит две — максимум три недели.

Безусловно, Давид — очень важный игрок для нас. К сожалению, он не сможет играть еще пару недель, но Люка Эрнандес на этой позиции выиграл чемпионат мира. У него несколько иное представление о том, как нужно играть на левом фланге, но он очень хорош.

На этой позиции может сыграть и Альфонсо Дэвис, вот почему мы выпустили его в матче с "Лейпцигом". Он не играл левого защитника, но мы выпустили его на замену, чтобы он сыгрался с Эрнандесом", - цитирует Ковача as.com.

Sport24.ru


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Теги: Ковач Алаба Бавария Лейпциг Бундеслига
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