Нико Ковач назвал сроки восстановления Давида Алабы

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о состоянии защитника Давида Алабы, который получил травму во время разминки перед матчем Бундеслиги против "Лейпцига".У австрийца диагностирован разрыв мышечного волокна в области приводящей мышцы левого бедра."Давид пропустит две — максимум три недели.Безусловно, Давид — очень важный игрок для нас. К сожалению, он не сможет играть еще пару недель, но Люка Эрнандес на этой позиции выиграл чемпионат мира. У него несколько иное представление о том, как нужно играть на левом фланге, но он очень хорош.На этой позиции может сыграть и Альфонсо Дэвис, вот почему мы выпустили его в матче с "Лейпцигом". Он не играл левого защитника, но мы выпустили его на замену, чтобы он сыгрался с Эрнандесом", - цитирует Ковача as.com.