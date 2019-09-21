В матче 5-го тура Бундеслиги "Байер" одержал уверенную победу над "Унионом" - 2:0.
Чемпионат Германии
5 тур
Голы: Фолланд, 20, Аларио, 25
Байер: Градецки, Бендер, Драгович, Венделл, Бендер (Вайзер, 67), Амири, Арангис, Баумгартлингер, Хаверц, Аларио, Фолланд
Унион: Гикевич, Фридрих, Триммель, Ленц (Райхель, 49), Шлоттербек, Бюльтер, Гентнер, Андрих, Бекер (Гогия, 46), Андерссон, Ингвартсен (Полтер, 61)
Предупреждения:
Удаления: Полтер, 66
"Байер" после поражения от "Локомотива" уверенно обыграл "Унион"
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