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"Байер" после поражения от "Локомотива" уверенно обыграл "Унион"

В матче 5-го тура Бундеслиги "Байер" одержал уверенную победу над "Унионом" - 2:0.

Чемпионат Германии

5 тур

Голы: Фолланд, 20, Аларио, 25

Байер: Градецки, Бендер, Драгович, Венделл, Бендер (Вайзер, 67), Амири, Арангис, Баумгартлингер, Хаверц, Аларио, Фолланд

Унион: Гикевич, Фридрих, Триммель, Ленц (Райхель, 49), Шлоттербек, Бюльтер, Гентнер, Андрих, Бекер (Гогия, 46), Андерссон, Ингвартсен (Полтер, 61)

Предупреждения:

Удаления: Полтер, 66


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Теги: Байер Унион Бундеслига
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