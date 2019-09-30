Фанаты "Андерлехта" требуют отставки Компани

Meanwhile at Anderlecht: unhappy ultras waiting at the main gate after a 6 out of 27 for Vincent Kompany’s team and a disappointing 0-0 draw against Waasland-Beveren. pic.twitter.com/wJ9bmxKh7p — Kristof Terreur ?? (@HLNinEngeland) September 29, 2019

Разъяренные фанаты "Андерлехта" требуют отставки тренера команды Венсана Компани после очередного неудачного матча в исполнении любимого клуба, сообщает The Sun. Ультрас собрались у выхода со стадиона, чтобы выразить свое недовольство и потребовать отставки Компани.Накануне "Андерлехт" не сумел обыграть "Ваасланд-Беверен" (0:0) в 9-м туре чемпионата Бельгии. В новом сезоне у "Андерлехта" всего 1 победа в 9 матчах во всех турнирах, а в чемпионате команда занимает 13-е место из 16, набрав 6 очков в 9 турах и на 14 очков отставая от лидирующего "Брюгге".Летом Компани вернулся в "Андерлехт", где он начинал свою карьеру, в качестве играющего тренера. Из-за плохих результатов команды Компани в итоге попросил освободить его от выполнения тренерских обязанностей в дни матчей, чтобы он мог лучше сосредоточиться на своих выступлениях на поле.