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Нойер удостоен ордена за заслуги от земли Северный Рейн-Вестфалия

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер был удостоен ордена за заслуги от земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Нойер на протяжении нескольких лет поддерживает многочисленные социальные проекты на территории земли Северный Рейн-Вестфалия. В 2010 году он организовал фонд Manuel Neuer Kids Foundation, целью которого является помогать детям из неблагополучных семей, проживающих в регионе. Также в 2014 году был построен детский дом MANUS, в котором детям помогают развиваться по различным направлениям в свободное от школы время.

"Он — герой на поле, кумир миллионов и пример для молодежи. То, что он делает, распространяется далеко за пределы стадионов мира", — заявил премьер-министр земли Армин Лашет, вручавший награду.

"Когда я узнал о присуждении мне этой награды, я вначале просто остолбенел. Для меня это особенная честь, я принимаю эту награду с большим удовольствием.

Я хотел помочь обделенным детям. Я хотел поддержать свою родину и выполнить долг перед обществом. Настоящие герои — это работники и волонтеры фонда", — сказал Нойер.

Sport24


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Теги: Нойер Бавария Бундеслига
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