Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг победой, но с "Вольфсбургом" будет непросто

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик дал комментарий в преддверии матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с "Вольфсбургом"."Хотим завершить первый круг победой и показать нашим болельщикам на прощание классную игру. Мы полны решимости отдать последние силы. "Вольфсбург" — крепкая команда, в их составе есть очень сильные в игре на втором этаже футболисты. Это очень разносторонняя команда. Определённо будет непросто", — приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.Матч "Бавария" — "Вольфсбург" состоится сегодня, 21 декабря, в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена". Начало — в 17:30 мск."Бавария", набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Вольфсбург" (24) — на девятом.