Нюбель лишен капитанской повязки в "Шальке" после договоренности о переходе в "Баварию"

Главный тренер "Шальке" Давид Вагнер заявил, что вратарь команды Александер Нюбель больше не является капитаном кобальтовых.Сегодня стало известно, что Нюбель летом перейдет в "Баварию" на правах свободного агента. С мюнхенцами он заключит пятилетний контракт."Мы решили, что Нюбель отдаст повязку, новым капитаном будет Омар Маскарелл. Мы решили, что так будет лучше для команды, взвесив все плюсы и минусы. Нюбель продолжит оставаться частью нашего коллектива. С нашей стороны, мы сделали все, чтобы уговорить его остаться, но не получилось", — цитирует тренера пресс-служба "Шальке".В этом сезоне Нюбель провел за клуб 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей.