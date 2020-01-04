Главный тренер "Шальке" Давид Вагнер заявил, что вратарь команды Александер Нюбель больше не является капитаном кобальтовых.
Сегодня стало известно, что Нюбель летом перейдет в "Баварию" на правах свободного агента. С мюнхенцами он заключит пятилетний контракт.
"Мы решили, что Нюбель отдаст повязку, новым капитаном будет Омар Маскарелл. Мы решили, что так будет лучше для команды, взвесив все плюсы и минусы. Нюбель продолжит оставаться частью нашего коллектива. С нашей стороны, мы сделали все, чтобы уговорить его остаться, но не получилось", — цитирует тренера пресс-служба "Шальке".
В этом сезоне Нюбель провел за клуб 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей.
Sport24
Нюбель лишен капитанской повязки в "Шальке" после договоренности о переходе в "Баварию"
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