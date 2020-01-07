Тренер "Баварии": настроены оптимистично относительно восстановления Левандовски

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о ходе восстановления после травмы польского нападающего команды Роберта Левандовского."Левандовски — настоящий профессионал. Он успешно восстанавливается, и мы настроены оптимистично, но нужно подождать", - цитирует Флика официальный сайт клуба.Напомним, в декабре форвард перенёс операцию, из-за чего не поехал с командой в тренировочный лагерь в Катаре и занимается индивидуально.