Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о ходе восстановления после травмы польского нападающего команды Роберта Левандовского.
"Левандовски — настоящий профессионал. Он успешно восстанавливается, и мы настроены оптимистично, но нужно подождать", - цитирует Флика официальный сайт клуба.
Напомним, в декабре форвард перенёс операцию, из-за чего не поехал с командой в тренировочный лагерь в Катаре и занимается индивидуально.
"Чемпионат.сом"
Тренер "Баварии": настроены оптимистично относительно восстановления Левандовски
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»