"Бавария" разгромила "Шальке" и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги

В Мюнхене завершился центральный матч 19-го тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" на своём поле разгромила "Шальке-04", отправив в ворота гостей пять безответных мячей.

Уже на 6-й минуте мюнхенцев вывел вперёд Роберт Левандовски. Также в концовке первого тайма отличился Томас Мюллер. Во второй половине встречи Леон Горетцка, Тиаго Алькантара и Серж Гнабри довели счёт до крупного.

"Бавария" набрала 39 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь мюнхенцы отстают от лидирующего "РБ Лейпциг" на одно очко. "Шальке-04" с 33 очками находится на 5-й строчке.

Чемпионат Германии. 19-й тур

"Бавария" - "Шальке-04" - 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 6, Мюллер, 45+2, Горецка, 50, Алькантаре, 58, Гнабри, 89

Бавария: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Дэвис, Горецка (Толиссо, 78), Алькантара (Коутиньо, 62), Перишич (Гнабри, 71), Левандовски, Мюллер

Шальке: Шуберт, Кенни (Маккенни, 79), Настасич, Кабак, Очипка, Грегорич (Кутуджу, 56), Сердар, Маскарель, Арит, Калиджиури, Матондо (Буджеллаб, 55)


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Теги: Бавария Бундеслига Шальке-04
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