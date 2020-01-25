"Бавария" разгромила "Шальке" и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги

В Мюнхене завершился центральный матч 19-го тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" на своём поле разгромила "Шальке-04", отправив в ворота гостей пять безответных мячей.



Уже на 6-й минуте мюнхенцев вывел вперёд Роберт Левандовски. Также в концовке первого тайма отличился Томас Мюллер. Во второй половине встречи Леон Горетцка, Тиаго Алькантара и Серж Гнабри довели счёт до крупного.



"Бавария" набрала 39 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь мюнхенцы отстают от лидирующего "РБ Лейпциг" на одно очко. "Шальке-04" с 33 очками находится на 5-й строчке.



Чемпионат Германии. 19-й тур



"Бавария" - "Шальке-04" - 5:0 (2:0)



Голы: Левандовски, 6, Мюллер, 45+2, Горецка, 50, Алькантаре, 58, Гнабри, 89



Бавария: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Дэвис, Горецка (Толиссо, 78), Алькантара (Коутиньо, 62), Перишич (Гнабри, 71), Левандовски, Мюллер



Шальке: Шуберт, Кенни (Маккенни, 79), Настасич, Кабак, Очипка, Грегорич (Кутуджу, 56), Сердар, Маскарель, Арит, Калиджиури, Матондо (Буджеллаб, 55)