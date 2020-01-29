Мюллер летом может покинуть "Баварию"

Как сообщает Bild, форвард "Баварии" Томас Мюллер в летнее трансферное окно намерен покинуть клуб.



Фото: ФК "Бавария"

Сообщается, что футболист хочет сменить клубную прописку, так как перестал быть "железным" игроком основного состава в "Баварии". Контракт Мюллера с мюнхенцами рассчитан до лета 2021 года.



По данным источника, в услугах чемпиона мира-2014 заинтересованы английские и итальянские клубы.



Мюллер на протяжении всей карьеры выступает за "Баварию". С 2007 года он провел за клуб 337 матчей и 114 раз поразил ворота соперников.