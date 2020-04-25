Как сообщает Sport24 со ссылкой на французское издание Le10sport, Аллегри лично обратился в немецкий клуб с предложением своих услуг, однако в руководстве "Баварии" отказались от такого варианта. Источник утверждает, что немцы хотят пригласить наставника "ПСЖ" Томаса Тухеля.
Напомним, Массимилиано Аллегри почти год находится в поисках нового места работы. Его предыдущим клубом был "Ювентус", специалист покинул туринцев по окончании сезона 2018/19.
"Бавария" не рассматривает кандидатуру Аллегри на пост главного тренера
Руководство мюнхенской "Баварии" не заинтересовано в услугах итальянского тренера Массимилиано Аллегри.
Фото: Eurosport
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