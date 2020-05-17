Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переговорах по новому контракту с голкипером Мануэлем Нойером.
"Переговоры идут продуктивно. Думаю, в ближайшее время Нойер примет наше предложение. Обе стороны удовлетворены. "Бавария" ценит качества Нойера, а Нойер ценит то, что имеет в "Баварии". Вот почему этот союз продолжится в будущем", - приводит слова Румменигге Sky.
Текущий контракт Нойера с "Баварией" истекает летом 2021 года. Новое соглашение, по данным СМИ, будет рассчитано до 2024 года.
Румменигге: "Бавария" ценит качества Нойера, а Нойер ценит то, что имеет в "Баварии"
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