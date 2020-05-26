Киммих: это был лучший гол в моей карьере

Защитник "Баварии" Йозуа Киммих назвал свой гол в ворота "Боруссии" одним из лучших в карьере.



Напомним, "Бавария" в рамках 28-го тура чемпионата Германии обыграла дортмундцев со счетом 1:0.



"До матча нам сказали, что Бюрки часто становится перед вратарской линией. Это был лучший гол в моей карьере — он очень важен", - цитирует Киммиха пресс-служба клуба.



"Бавария" имеет в своем активе 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Боруссия" с 57 очками идет второй.