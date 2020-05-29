"Боруссия" не собирается идти на уступки в переговорах о продаже Санчо

"Боруссия" не намерена снижать цену на полузащитника Джейдона Санчо.



Как сообщает Goal, дортмундский клуб намерен получить за футболиста сборной Англии 111 миллиона евро.



Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Контракт Санчо с "Боруссией" рассчитан до 2022 года.



В нынешнем сезоне Санчо провел 38 матей, забил 17 голов и сделал 20 результативных передач.