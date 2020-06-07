Лено: "Бавария" уже чемпион, как и всегда. Скучно и грустно

Голкипер "Арсенала" и национальной команды Германии Бернд Лено прокомментировал расположение сил в чемпионате Германии.

Фото: FC "Arsenal"

После 30-ти туров "Бавария" лидирует в чемпионате с отрывом в семь очков от "Борусии" Дортмунд.



- "Бавария" – уже чемпион, как и всегда. Это скучно и грустно.



Хочется увидеть захватывающую борьбу в чемпионате, но, кажется, в ближайшем будущем такого не произойдет, - приводит слова игрока Swr.de.



В последний раз "Бавария" не становилась чемпионом Германии в сезоне 2011/2012. По итогам того розыгрыша турнира победителем стала "Боруссия".