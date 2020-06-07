После 30-ти туров "Бавария" лидирует в чемпионате с отрывом в семь очков от "Борусии" Дортмунд.
- "Бавария" – уже чемпион, как и всегда. Это скучно и грустно.
Хочется увидеть захватывающую борьбу в чемпионате, но, кажется, в ближайшем будущем такого не произойдет, - приводит слова игрока Swr.de.
В последний раз "Бавария" не становилась чемпионом Германии в сезоне 2011/2012. По итогам того розыгрыша турнира победителем стала "Боруссия".
Лено: "Бавария" уже чемпион, как и всегда. Скучно и грустно
Голкипер "Арсенала" и национальной команды Германии Бернд Лено прокомментировал расположение сил в чемпионате Германии.
Фото: FC "Arsenal"
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