Нюбель перешел в "Баварию" Вратарь Александр Нюбель стал футболистом "Баварии".23-летний голкипер успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до 2025 года. View this post on Instagram More ?? fc.bayern/NuebelMedical A post shared by #MEI8TER ? ?? (@fcbayern) on Jun 30, 2020 at 3:15am PDT Нюбель выступал за "Шальке" с 2015 года. Его контракт с клубом истек этим летом. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 15:35 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Бавария Нюбель Бундеслига Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5