"Бавария" обновила рекорд по количеству золотых дублей в Германии

Вчера мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Байером" в финале Кубка Германии (4:2) и обновила рекорд по количеству золотых дублей.

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Немецкий клуб в своей истории оформил золотой дубль 13 раз. Ранее мюнхенцы стали чемпионами Бундеслиги. Всем клубам Германии такое достижение оказалось под силу всего 4 раза.



В чемпионате страны "Бавария" с большим отрывом стала победителем лиги. У мюнхенцев 82 очка после 32 туров. У финишировавшей следом дортмундской "Боруссии" - 69 баллов.