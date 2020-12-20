Румменигге: футболисты "Баварии" попросили поговорить с Инфантино о проведении клубного чемпионата мира в этом сезоне

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что игроки мюнхенской команды вместе с главным тренером Ханси Фликом просят его о проведении клубного чемпионата мира в этом сезоне, чтобы выиграть 6-й трофей.

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"Футболисты "Баварии" и Ханси Флик пришли ко мне и попросили поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино о том, чтобы клубный чемпионат мира состоялся в этом сезоне. Они хотят шестой трофей!", - сказал Румменигге.



Напомним, изначально проведение клубного чемпионата мира было намечено на декабрь этого года. Из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на февраль следующего года в Катар, а затем - на конец 2021 года в Японию.



"Бавария" в этом году выиграла немецкую Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии. Также мюнхенцы победили в Лиге чемпионов и стали обладателями Суперкубка УЕФА.



В нынешнем сезоне "Бавария" идет на 1-м месте, набрав после 13-матчей 30 очков. В последнем матче команда Флика победила "Байер" со счетом 2:1.



Источник: твиттер журналиста Мануэля Бонке