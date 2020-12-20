"Бавария" не планирует совершать трансферы зимой

Глава правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайн Румменигге заявил, что в зимнее трансферное окно команда не будет приобретать новых игроков.

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"Трансферов не планируется. С 8 марта у нас не было ни одного зрителя. Возможно, до конца сезона это не изменится. Мы должны понимать это в сложившейся финансовой ситуации. Но клуб также не хочет отпускать игроков", - сказал Румменигге.



"Бавария" лидирует в таблице немецкой Бундеслиги после 13-ти проведенных матчей. В активе мюнхенцев 30 очков. В последнем туре команда Флика обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 2:1.



В Лиге чемпионов "Бавария" в 1/8 финала сыграет против итальянского "Лацио".



Источник: твиттер "Bayern & Germany"