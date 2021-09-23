"Мы никогда не предлагали Кевина, несколько посредников связывались с нами по этому вопросу", - цитирует Афонсо Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что агенты Мбабу предлагали услуги футболиста нескольким клубам, в том числе и "Спартаку". Отмечается, что сумма трансфера могла составить 7-8 млн евро, а футболист хотел зарабатывать 2,5 млн евро за сезон в московском клубе.
Защитник Кевин Мбабу перешел в "Вольфсбург" из швейцарского "Янг Бойз" в 2019 году. Сумма трансфера составила 9,2 млн евро. Контракт игрока с "волками" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Мбабу в 12 млн евро.
В текущем сезоне футболист провел 5 матчей в немецкой Бундеслиге, результативными действиями не отметился.
Источник: "Спартаку" предлагали защитника "Вольфсбурга" Мбабу в летнее трансферное окно
Агент Мбабу прокомментировал информацию о том, что игрока "Вольфсбурга" предлагали "Спартаку"
Гильермо Афонсо, агент защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу, прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента этим летом предлагали "Спартаку".
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