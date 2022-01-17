— Конечно, считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир, — цитирует Сёмина ТАСС.
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал обладателем награды лучшему футболисту года от The Best FIFA Football Awards 2021.
33-летний Левандовски в нынешнем сезоне забил 34 гола и отдал три голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах. Контракт польского форварда с немецкой командой истекает в 2023 году.
Семин — о Левандовски: он заслужил награду как настоящий бомбардир
Российский специалист Юрий Семин прокомментировал вручение нападающему "Баварии" Роберту Левандовски награды лучшему игроку года The Best.
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