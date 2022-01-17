Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
22:30
УотфордНе начат
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат
П1 4.8X 3.75П2 1.77

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бетис
22:00
АлавесНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.6
Кадис
23:30
ЭспаньолНе начат
П1 3.25X 3.05П2 2.46

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
22:45
МайнцНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.02

Кубок Германии

Новости
Кельн
20:30
ГамбургНе начат
П1 1.86X 3.7П2 3.8

Товарищеские матчи. Клубы

Арсенал Тула
17:00
КишвардаНе начат
Крылья Советов
17:00
СегедНе начат
Сделать ставку

Семин — о Левандовски: он заслужил награду как настоящий бомбардир

Российский специалист Юрий Семин прокомментировал вручение нападающему "Баварии" Роберту Левандовски награды лучшему игроку года The Best.
Фото: Getty Images
— Конечно, считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир, — цитирует Сёмина ТАСС.

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал обладателем награды лучшему футболисту года от The Best FIFA Football Awards 2021.

33-летний Левандовски в нынешнем сезоне забил 34 гола и отдал три голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах. Контракт польского форварда с немецкой командой истекает в 2023 году.


Теги: Бавария Сборная Польши Левандовски Семин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Cампдория" арендует полузащитника, которым интересовался ЦСКА
Тюкавин — об уходе из "Динамо": знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии
Черышев приступил к тренировкам в "Валенсии" после коронавируса (фото)
Джикия выбрал Левандовски лучшим игроком года. Роналду и Месси — в тройке
Карпин определился с тройкой лучших футболистов в 2021 году
Вильена прокомментировал переход в "Эспаньол"
Семин — о Левандовски: он заслужил награду как настоящий бомбардир
Тухель — о награде лучшему тренеру года: я ошеломлен. Чувствую себя немного неловко
"Фиорентина" забила шесть голов будущей команде Миранчука. Кокорин на поле не вышел 2
Источник: полузащитник "Химок" Соколов присоединится к "Крыльям" на сборе
Левандовски — лучший игрок года по версии FIFA. Рассказываем о премии, которая не досталась Месси
Медина: в ЦСКА знаю Фернандеса и Акинфеева. Смотрел ЧМ-2018, видел его сейв ногой с Испанией 1
Джикия и Карпин выбрали Левандовски лучшим игроком 2021-го года в голосовании ФИФА 3
Источник: "Краснодар" не будет продлевать контракт с Мартыновичем. Скорее всего он завершит карьеру 1
"Краснодар" объявил об аренде Вильены в "Эспаньол" 6
Антар Яхья официально назначен техническим директором академии "Спартака". Его называли креатурой Камоцци 3
Медина: всегда мечтал играть в Европе. ЦСКА - это огромный шаг вперед в карьере 1
ФИФА признала лучшим игроком 2021-го Роберта Левандовски. Он опередил Месси и Салаха
Тухеля признали лучшим тренером 2021-го года по версии ФИФА
Менди из "Челси" признан лучшим голкипером 2021-го по версии ФИФА
Шатов вернулся к тренировкам с "Уралом"
Зе Луиша против Цорна, Медина в ЦСКА, травма Лунёва, 3,5 млн для Хендрикса. Главное за 17 января 1
Источник: "Зенит" подписал 19-летнего парагвайского полузащитника 11
В "Аталанте" прокомментировали возможный уход Миранчука в "Дженоа" 1
Бояринцев: в "Спартаке" лишним легионером может стать практически любой
"Химки" могут подписать защитника, которого в Белоруссии дисквалифицировали за договорные матчи
Пономарев: ЦСКА поторопился подписывать Медину. В США - коммерция, а в Европе играют по-настоящему 7 эксклюзив
Источник: Языджи сегодня отправился в Россию для подписания контракта с ЦСКА
Тюкавин рассказал, готов ли он к уменьшению игрового времени из-за прихода Смолова в "Динамо" 1
Игнатов: очень рад за Селихова. Мне он нравится как вратарь 4
Все новости
-