Зюле может летом перебраться из "Баварии" в "Боруссию"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле может перейти в дортмундскую "Боруссию".

Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что Зюле не собирается продлевать контракт с мюнхенцами. Действующее соглашение защитника с клубом истекает летом этого года.



Как сообщает источник, летом защитник может оказаться в "Боруссии" из Дортмунда, которая уже провела с футболистом первоначальные переговоры.



В нынешнем розыгрыше Бундеслиги "Боруссия" занимает второе место после 20 туров, уступая "Баварии" шесть очков.



Зюле перебрался в "Баварию" в 2017-м году из "Хоффенхайма" за сумму порядка 20 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.



Источник: Sport1