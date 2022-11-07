Лунев - о своей ситуации в "Байере": есть две вещи, которые могли бы кардинально всё исправить

Голкипер немецкого "Байера" Андрей Лунев рассказал, в чем хотел бы улучшить свое положение в клубе из Леверкузена.

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30-летний российский голкипер Андрей Лунев в июле 2021 года покинул петербургский "



Свитер Лунева принял участие в матче "Боруссия" Д - "Байер" - Как я здесь? Не сказать, что прямо печально. Нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально всё исправить. Это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи. Думаю, что семья и работа - самые главные вещи для любого спортсмена, - передает слова Лунева Sport24 30-летний российский голкипер Андрей Лунев в июле 2021 года покинул петербургский " Зенит " по истечении срока действия контракта и на правах свободного агента подписал соглашение с "Байером" из немецкого Леверкузена. В текущем сезоне на счету Лунева 1 матч Бундеслиги с 2 пропущенными голами, всего за "аспириновых" он провел 3 матча, в которых пропустил 4 мяча.