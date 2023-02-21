- Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару. Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Свою карьеру на взрослом уровне 28-летний иранский форвард Сердар Азмун начал в России, выступая за "Рубин". В 2019 году футболист перешел в "Зенит", где под руководством Сергея Семака сумел стать одним из лучших форвардов лиги. В составе коллектива из Санкт-Петербурга Сердар четырежды поднимал над головой чемпионский кубок РПЛ, один раз Кубок России и 2 раза Суперкубок России, а также выигрывал гонку лучших снайперов российского первенства в сезоне 2020/2021. Также Азмун в России защищал цвета "Ростова". Всего в РПЛ форвард наколотил 85 мячей в 208 матчах. Зимой 2022 года иранец покинул Россию и перебрался в немецкий "Байер". Всего на счету игрока 1 гол и 2 ассиста в 20 играх местного чемпионата.
Агент Азмуна: зимой интерес к Сердару проявляли три российских клуба
Агент иранского форварда Сердара Азмуна Арманд Дурн рассказал о интересе к игроку из РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"