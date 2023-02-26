- У Сердара хорошо складываются дела под руководством Хаби Алонсо, он забил фантастический гол. Я очень рад за Азмуна. Останется ли он в "Байере" еще на сезон? Посмотрим, что будет дальше, - приводит комментарий Дурна Sport24.
Сегодня состоялся поединок 22-го тура Бундеслиги между "Фрайбургом" и "Байером". В первые 45 минут матча хозяева вышли вперед. На 28-й минуте отличился полузащитник Винченцо Грифо. Во второй половине встречи команде Хаби Алонсо удалось уйти от поражения благодаря точному удару иранского экс-форварда "Зенита" Сердара Азмуна. Футболист забил за леверкузенский коллектив впервые с апреля прошлого года. Для Сердара Азмуна гол в ворота "Фрайбурга" стал 1-м в этом сезоне. Всего на счету экс-зенитовца 16 игр за "Байер", куда иранец перебрался зимой прошлого года, в которых он отметился 3 результативными пасами.
Агент: Азмун забил фантастический гол. У него хорошо складываются дела под руководством Хаби Алонсо
Агент форварда Байера из Ирана Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался по поводу забитого мяча игроком в ворота "Фрайбурга"(1:1).
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