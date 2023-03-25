- С точки зрения результатов увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно. Думаю, что он не имеет авторитетный вес в команде. Откуда ему его взять? В "Баварии" много авторитетных титулованных футболистов. Они просто могут ему вопрос задать: ты кто? Если бы он был постарше хотя бы, но он ещё и молодой.
35-летний Юлиан Нагельсман работал с "Баварией" с 2021 года. До этого молодой немецкий специалист возглавлял "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм". Вчера, 24 марта, "Бавария" объявила об увольнении Нагельсмана и назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника французского "ПСЖ" и лондонского "Челси" Томаса Тухеля.
Нагельсман привел "Баварию" к чемпионству в Бундеслиге в 2022 году и выиграл с командой два Суперкубка Германии. Среди претендентов на тренера называется лондонский "Тоттенхэм".
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: в "Баварии" много авторитетных игроков. Они просто могут Нагельсману вопрос задать: ты кто?
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсмана из "Баварии".
"Чемпионат"