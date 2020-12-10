Алаба включил "Реал" и "Барселону" в список клубов для перехода

Пини Захави, агент защитника "Баварии" Давида Алабы, составил список клубов, с которыми проведет переговоры насчет перехода футболиста.

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По данным источника, Захави и Алаба составили список, который включает в себя четыре клуба. Это "Барселона", "Реал", "ПСЖ" и "Челси".



Отметим, что Алаба вскоре станет свободным агентом. Срок его контракта с "Баварией" истечет по завершении нынешнего сезона.



Источник: Bild