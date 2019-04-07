Италия Серия А 2018/19 
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Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 30 63
3 Интер 30 56
4 Милан 31 52
5 Аталанта 30 51
6 Рома 31 51
7 Торино 31 49
8 Лацио 29 48
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 30 35
12 Парма 31 34
13 Кальяри 30 33
14 Дженоа 30 33
15 СПАЛ 30 32
16 Удинезе 29 29
17 Эмполи 30 28
18 Болонья 30 27
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 30 11(-3)
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"Фиорентина" уступила "Фрозиноне"

"Фиорентина" на своем поле проиграла "Фрозиноне" в матче 31-го тура чемпионата Италии – 0:1.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

"Фиорентина" – "Фрозиноне" – 0:1

Гол: Чофани, 84.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Бенасси (Дабо, 58), Верету, Жерсон (Симеоне, 58), Миральяс, Муриэль (Влахович, 79), Кьеза.

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Гольданига, Саммарко (Майелло, 46), Чибса, Вальцания (Дзампано, 80), Бегетто, Тротта (Чофани, 68), Паганини, Пинамонти.

Предупреждения: Бегетто, 41. Паганини, 59. Капуано, 71. Дабо, 90. Гольданига, 90.
Теги: Фиорентина Фрозиноне Серия А
Сегодня, 15:53
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