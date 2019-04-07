Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер
|30
|56
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Торино
|31
|49
|8
|Лацио
|29
|48
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Парма
|31
|34
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Дженоа
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11(-3)
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"Фиорентина" уступила "Фрозиноне"
"Фиорентина" на своем поле проиграла "Фрозиноне" в матче 31-го тура чемпионата Италии – 0:1.
Чемпионат Италии. Серия А
31-й тур
"Фиорентина" – "Фрозиноне" – 0:1
Гол: Чофани, 84.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Бенасси (Дабо, 58), Верету, Жерсон (Симеоне, 58), Миральяс, Муриэль (Влахович, 79), Кьеза.
"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Гольданига, Саммарко (Майелло, 46), Чибса, Вальцания (Дзампано, 80), Бегетто, Тротта (Чофани, 68), Паганини, Пинамонти.
Предупреждения: Бегетто, 41. Паганини, 59. Капуано, 71. Дабо, 90. Гольданига, 90.
Чемпионат Италии. Серия А
31-й тур
"Фиорентина" – "Фрозиноне" – 0:1
Гол: Чофани, 84.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Бенасси (Дабо, 58), Верету, Жерсон (Симеоне, 58), Миральяс, Муриэль (Влахович, 79), Кьеза.
"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Гольданига, Саммарко (Майелло, 46), Чибса, Вальцания (Дзампано, 80), Бегетто, Тротта (Чофани, 68), Паганини, Пинамонти.
Предупреждения: Бегетто, 41. Паганини, 59. Капуано, 71. Дабо, 90. Гольданига, 90.
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