Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 36 76
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Торино 36 60
7 Рома 35 59
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 35 15(-3)
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СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте

Совет директоров "Ювентуса" рассматривает два варианта развития ситуации с главным тренером команды на следующий сезон.

Как утверждает Calciomercato, совет директоров "бьянконери" выбирает между сохранением Массимилиано Аллегри и возвращением Антонио Конте.

На Аллегри претендует "ПСЖ". У 51-летнего специалиста есть поддержка со стороны президента "бьянконери" Андреа Аньелли, который предпочитает оставить итальянца в команде. Другие функционеры туринского клуба Павел Недвед и Фабио Паратичи хотят, чтобы 49-летний Конте вернулся в "Ювентус".

Напомним, Аллегри возглавляет "бьянконери" с 2014 года. Под его руководством туринцы пять раз становились чемпионами Италии.

Конте был главным тренером "Ювентуса" с 2011 по 2014 год. При нем команда трижды выигрывала чемпионат Италии. Последним местом работы итальянца был "Челси" - под его руководством "синие" стали чемпионами Англии, а также выиграли Кубок страны.

"СЭ"
Теги: Ювентус Аллегри Конте Серия А
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