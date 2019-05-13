Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
Совет директоров "Ювентуса" рассматривает два варианта развития ситуации с главным тренером команды на следующий сезон.
Как утверждает Calciomercato, совет директоров "бьянконери" выбирает между сохранением Массимилиано Аллегри и возвращением Антонио Конте.
На Аллегри претендует "ПСЖ". У 51-летнего специалиста есть поддержка со стороны президента "бьянконери" Андреа Аньелли, который предпочитает оставить итальянца в команде. Другие функционеры туринского клуба Павел Недвед и Фабио Паратичи хотят, чтобы 49-летний Конте вернулся в "Ювентус".
Напомним, Аллегри возглавляет "бьянконери" с 2014 года. Под его руководством туринцы пять раз становились чемпионами Италии.
Конте был главным тренером "Ювентуса" с 2011 по 2014 год. При нем команда трижды выигрывала чемпионат Италии. Последним местом работы итальянца был "Челси" - под его руководством "синие" стали чемпионами Англии, а также выиграли Кубок страны.
"СЭ"
Как утверждает Calciomercato, совет директоров "бьянконери" выбирает между сохранением Массимилиано Аллегри и возвращением Антонио Конте.
На Аллегри претендует "ПСЖ". У 51-летнего специалиста есть поддержка со стороны президента "бьянконери" Андреа Аньелли, который предпочитает оставить итальянца в команде. Другие функционеры туринского клуба Павел Недвед и Фабио Паратичи хотят, чтобы 49-летний Конте вернулся в "Ювентус".
Напомним, Аллегри возглавляет "бьянконери" с 2014 года. Под его руководством туринцы пять раз становились чемпионами Италии.
Конте был главным тренером "Ювентуса" с 2011 по 2014 год. При нем команда трижды выигрывала чемпионат Италии. Последним местом работы итальянца был "Челси" - под его руководством "синие" стали чемпионами Англии, а также выиграли Кубок страны.
"СЭ"
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