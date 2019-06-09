Арьен Роббен может перейти в "Лацио"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в Италии.

Как утверждает Calciomercato, представители 35-летнего голландца предложили его услуги "Лацио".

Контракт Роббена с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом. Голландец выступает за мюнхенцев с 2009 года. В составе немецкого клуба он 8 раз выигрывал чемпионат Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

"СЭ"
Теги: Роббен Лацио Серия А Бавария Бундеслига Трансферы
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