Арьен Роббен может перейти в "Лацио"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в Италии.Как утверждает Calciomercato, представители 35-летнего голландца предложили его услуги "Лацио".Контракт Роббена с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом. Голландец выступает за мюнхенцев с 2009 года. В составе немецкого клуба он 8 раз выигрывал чемпионат Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов.