Перишич может перебраться в АПЛ из-за конфликта с Конте

Полузащитник "Интера" Иван Перишич еще может сменить клуб этим летом. Как сообщает Gazzetta dello Sport, игрок недоволен некоторыми действиями и высказываниями главного тренера команды Антонио Конте и может перебраться в АПЛ.В субботу "Интер" проиграл "Манчестер Юнайтед" на Международном кубке чемпионов (0:1), а Перишич вышел на замену в перерыве. После матча Конте заявил, что 30-летний хорват не подходит для роли, в которой он его видит. Эти слова не понравились самому игроку и его представителям, которые теперь прорабатывают возможность трансфера в один из английских клубов.Ранее интерес к Перишичу проявлял "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что клубы могут совершить обмен, в рамках которого в Милан переберется нападающий манкунианцев Ромелу Лукаку. Также возможность приобретения хорватского полузащитника рассматривали "Арсенал" и "Тоттенхэм".В сезоне-2018/19 Перишич провел за "Интер" 45 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с нерадзурри рассчитан до лета 2022 года.