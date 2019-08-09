Новичок "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что стало главным фактором для его решения переехать в миланский клуб.
"Я выбрал "Интер", потому что здесь привлекательный проект. Думаю, "Интер" идет в верном направлении. Мне же нужен новый вызов. Я хочу помочь этой команде достичь поставленных целей. Надеюсь, в конце сезона мы добьемся хороших результатов.
Конте был ключевым фактором для моего перехода. Это лучший тренер в мире, он делает игроков сильнее, его карьера говорит сама за себя.
Я бы хотел поблагодарить руководство "Интера" за веру в меня. Счастлив быть здесь", — сказал Лукаку в интервью пресс-службе клуба.
Sport24
Ромелу Лукаку: Конте - лучший тренер мира
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