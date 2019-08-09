Ромелу Лукаку: Конте - лучший тренер мира

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что стало главным фактором для его решения переехать в миланский клуб."Я выбрал "Интер", потому что здесь привлекательный проект. Думаю, "Интер" идет в верном направлении. Мне же нужен новый вызов. Я хочу помочь этой команде достичь поставленных целей. Надеюсь, в конце сезона мы добьемся хороших результатов.Конте был ключевым фактором для моего перехода. Это лучший тренер в мире, он делает игроков сильнее, его карьера говорит сама за себя.Я бы хотел поблагодарить руководство "Интера" за веру в меня. Счастлив быть здесь", — сказал Лукаку в интервью пресс-службе клуба.