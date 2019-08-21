"Фиорентина" объявила о переходе Рибери

Полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в Италии. 36-летний хавбек подписал контракт с "Фиорентиной". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее стало известно, что француз прилетел во Флоренцию.Завтра, 22 августа, состоится презентация новичка. Начало — в 17:30 (18:30 мск). Презентация и пресс-конференция пройдут на стадионе "Артемио Франки".Контракт Франка Рибери с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2021 года.