Защитник "Интера": Конте - это Месси среди тренеров

Защитник "Интера" Алессандро Бастони поделился мнением о наставнике миланского клуба Антонио Конте."Все восторженно отзывались о Конте, и теперь я получил подтверждение, насколько он велик. Конте — это Месси среди тренеров. Он феноменален, у него исключительные футбольные идеи, и он всегда хочет идти в атаку. График тренировок у Конте очень жёсткий, но при Гасперини был такой же, когда я играл за "Аталанту".Разница была в том, что летом мы тренировались в Китае, где была невероятная влажность, это заставило меня сильно страдать. Но необходимо соответствовать растущему уровню игры.Не буду отрицать, что мы хотим изменить расклад сил в Серии А. У нас есть тренер и команда, чтобы сделать это. Но мы должны доказывать это от матча к матчу", - цитирует Бастони Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport.