Антонио Конте: это был ценный опыт, который поможет нам повзрослеть

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу над "Сампдорией" (3:1) в 6-м туре чемпионата Италии.



"Рад этой победе. Именно в таких матчах нужно реализовывать все свои моменты. Мы остались в меньшинстве, потом пропустили гол. Но нам повезло. В матче с "Удинезе" я не стал рисковать. Это был ценный опыт, который поможет нам повзрослеть. Я могу быть доволен тем, как ребята отреагировали на удаление. Я был игроком, я знаю, как реагируют, когда вы доминируете, а потом все меняется", - цитирует Конте Football Italia.