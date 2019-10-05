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15 тысяч фанатов "Ювентуса" требуют отдать звезду Конте Маркизио

В мае болельщики "Ювентуса" создали петицию с требованием убрать звезду Антонио Конте со стадиона клуба. Фанаты возмущены тем, что бывший тренер команды принял предложение принципиального соперника бьянконери "Интера".

Теперь у поклонников туринской команды появилось новое предложение — отдать звезду Конте бывшему полузащитнику команды Клаудио Маркизио, который провел в структуре "Ювентуса" 25 лет. Отметим, что последним клубом хавбека стал петербургский "Зенит".

Петиция набрала уже свыше 15 тысяч подписей.

Sport24


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Теги: Ювентус Конте Маркизио Серия А
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