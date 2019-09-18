"Милан" открыл академию в Воронеже. В ней работает тренер Доннаруммы и Кутроне

"Милан" решил начать деятельность в России не со столицы, а с региона. Правда, ценник обучения в 14-19 тысяч рублей в месяц (средняя зарплата в Воронеже, по данным Росстата, составляет 38 тысяч рублей - прим. Rusfootball) все же походил больше на столичный, чем воронежский. Но желающих стать в будущем "россонери" оказалось не так и мало. За футбольную составляющую академии отвечает Марко Помпили, который работает в системе "Милана" с 2013 года. Для российской действительности у него оригинальная манера тренерства - он не кричит и не использует свисток. В интервью Rusfootball.info Марко рассказал о своей работе в России.
- Почему для открытия первой академии "Милана" в России был выбран именно Воронеж?
- Одна из причин – это отсутствие в городе представительств европейских клубов. Плюс в Воронеже нет ни одной детской школы, которая соответствовала бы европейским стандартам. "Милан" решил начать свой путь в России именно здесь. Кроме того, в Воронеже нашлась подходящая площадка (новый спортивный комплекс – прим. Rusfootball), в клубе ее одобрили, и мы начали работу.
- С какими проблемами уже столкнулись?
- Единственная проблема – это русский язык, другая культура. Поначалу мне было очень сложно, но я понимал, что для работы я должен выучить язык. В ближайшее время буду говорить на нем больше (пока Марко на русском только приветствует, прощается и благодарит – прим. Rusfootball). Я должен быть максимально погружен в процесс. Мне нравится учиться, расти. И еще в России холодно (смеется).
- Если учите русский язык, значит, планируете остаться в России надолго?
- Конечно, это надолго. Но точный свой срок пребывания здесь не скажу.
- Подготовка к открытию академии в России была сложнее, чем в других странах?
- В каждой стране были свои сложности, не без этого. Основной ценностью академии "Милана" является то, что мы стараемся адаптироваться под любые сложности, под любые проблемы. Клуб всегда готов оказать поддержку во всем.
- Почему у вас в академии работают только молодые тренеры?
- Наш тренерский состав современный. Тренеры напрямую связаны с теми, кто приходит к нам заниматься. Они [тренеры] готовы учиться, им надо воспринимать новую информацию. С ними легче работать, потому что у них нет устоявшихся взглядов на игру. С ними очень просто работать.
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Представляем тренерский штаб академии AC Milan?? ? Марко Помпили — старший тренер и технический директор академии? ? Тренерский состав: ?Омельченко Сергей ?Симонов Дмитрий ?Шариков Сергей ? Кстати, красивая девушка в красной фирменной куртке — наш переводчик Карина, она будет присутствовать на тренировках. ? А вы уже записались на бесплатные занятия в академию?? Спешите! Свободных мест в группах на сентябрь почти не осталось? ? ?+7 (473) 333-54-33 ? В Директ ? #acmilanvrn #acmilanacademy #тренерскийштаб #лучшийтренер #академияфутболами
- Вы участвовали в выборе тренеров?
- Да. Первый раз я приехал в Воронеж в августе для отбора тренерского состава. Сначала пришло 20 кандидатов, еще было пятеро – в сентябре. То есть всего 25 кандидатов (сейчас в Академии, помимо Марко, работают трое– прим. Rusfootball). Мне хотелось, чтобы они все были разными в понимании футбола. У каждого должны быть свои особенности и отличительные черты.
- При этом общий критерий к ним был?
- Безусловно. Это осознание того, куда они идут, на что они идут и как они могут помочь детям добиться результата. Иногда я сталкивался с ситуациями, когда тренер работал, но не понимал цели и терялся при любом вопросе. Тренер – это человек, который мотивирует детей, является стержнем, вокруг которого строится команда. Тренер придумывает что-то новое не для развлечения, а для совершенствования навыков и знаний. Клуб разрабатывал методику на протяжении 5-7 лет, которая основывалась на психологии, физических данных. Эта методика развивается. И именно она будет использоваться на тренировках.
- На официальном сайте академии говорится, что на тренировках будет много работы с мячом? На что именно в технике будет сделан акцент?
- У нас все взаимосвязано. Мы не даем упражнения на отдельные аспекты. Не будет отдельных тренировок по физподготовке. Мы не говорим детям, чтобы они просто бегали. Они же не бегают во время матча просто так по полю. Поэтому каждое упражнение должно быть взаимосвязано. Их цель – развитие навыков. Но главное, чтобы самим детям нравились упражнения. Если им это нравится, они и занимаются лучше, и результат получают быстрее.
- Если кто-то из тренеров классно проявит себя, посоветуете его в клубе?
- У тренеров будет возможность отправиться на стажировку в Италию, а там все зависит от того, как он себя покажет.
- В академии платное обучение. Если придет игрок с крутыми данными, но у него не будет финансовой возможности учиться. Будете ли вы делать ради него исключение из правил?
- Конечно, да. У меня есть такие полномочия. Я могу на свое усмотрение выбирать потенциальных игроков, говорить об этом с руководством академии. Основной нашей задачей является развитие навыков у детей, развитие футбола и самой академии "Милана". Более того, я могу посоветовать итальянскому клубу игрока. Но все должно быть в рамках правил ФИФА. Если такой игрок попадется, то из клуба приедут представители, чтобы как-то решить вопрос.
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Пас — «король футбола», родоначальник атаки и источник победы! ? Точный пас – основа атакующего футбола. Точно и вовремя отданный мяч партнеру по команде так же ценен, как удар в створ ворот. Удержать мяч — это пол дела, надо создать атаку, довести его до штрафной противника и создать условия для точного удара по воротам. ? На тренировках наши ученики с самого начала учатся играть в пас и создавать атаки? ? Хотите узнать, как мы тренируемся? Смотрите видео на нашем сайте и в соцсетях. А еще лучше — приходите на бесплатную тренировку? ? ?+7 (473) 333-54-33 ? В Директ ? #acmilanvrn #академияфутболамилан #академяимилан #футболмилан #футболворонеж
- Наоборот, ситуация. У ребенка нет прогресса, но его родители стабильно платят за обучение. Посоветуете им заниматься чем-то другим, а не футболом?
- Один из наших принципов – это дать всем возможность заниматься. Если ребенку нравится играть, заниматься с мячом, то почему мы должны его от этого отговаривать?
- В январе 2018 года вы привозили команду "Милан-2008" на Кубок Игоря Колыванова и заняли там седьмое место. Вас удивил уровень российских команд?
- Основной задачей команды был новый опыт. Это была совсем новая команда. Мы иногда участвуем в турнирах ради новой практики, а не ради побед. Для детей это было продуктивное участие, ведь одно дело играть в Италии, а другое дело в России. Это обмен опытом. Самое главное – это развитие детей. Команда осознанно шла на соревнования, хотя у других участников был уровень выше. Они осознавали, что это шаг вперед.
- Кого вы можете считать своим главным воспитанником с начала работы детским тренером?
- Мне этот вопрос часто задают. И я сам задумываюсь об этом, но не могу назвать одно имя. Я горжусь многими воспитанниками. Многие пришли ко мне в маленьком возрасте, а сейчас играют на мировом уровне. Это Доннарумма, Кутроне, Локателли и Калабрия. Помимо того, что они стали классными футболистами, они все выросли хорошими людьми. Везде, где я работал, я требовал от детей уважения друг к другу, к тренерскому штабу, понимания. Мы выращиваем не только футболистов, но и хороших людей. Надеюсь, и в Воронеже у нас получится это сделать.
- Кто-нибудь из бывших звезд "Милана" пошел в детские тренеры?
- Да. Это Федерико Джунти, Дида – тренер вратарей. Барези занимался с детьми.
- Вы не планируете никого из бывших звезд "Милана" пригласить в Воронеж?
- Возможно, к нам приедут легенды "Милана". На открытии академии у нас было видеообращение от Даниэле Массаро. Скорее всего, он скоро к нам приедет.
- Кстати, о "Милане". Почему так быстро уволили Джампаоло?
- У нас в клубе действует правило, что мы уважаем решение каждого. И если руководство приняло такое решение, значит, они все обдумали и несут за него ответственность. Точно назвать причину я не могу, потому что я в этот момент был в Воронеже.
- В чемпионате России есть команда "Спартак", которая, как "Милан", меняет тренеров, приглашая то бывших игроков клуба, то других специалистов. На ваш взгляд, миланское прошлое важно для тренера?
- Конечно, у бывшего игрока клуба есть преимущества – это знание команды. Но бывает одного игрового опыта недостаточно. Нужны именно знания, методика и структура тренерской работы. Это все приходит с опытом. Это 2 разных направления – быть игроком и быть тренером. Одного прошлого игрока мало.
- Вы еще не посещали матчи воронежского "Факела"?
- Пока не успел. Я еще мало времени в Воронеже, тем более, у нас сейчас очень много работы. Но в ближайшее время я планирую посмотреть российские команды, не только "Факел". Посмотреть на их стиль, почувствовать разницу.
- Кого знаете из российских футболистов?
- Левый защитник "Манчестер Сити" – Зинченко. Он украинец? Тогда я не знаю российских футболистов. Я помню, когда смотрел турниры сборных, то у России выделялся Аршавин. В Италии смотрят Серию А, Ла Лигу, Лигу 1. Я только сейчас начал смотреть российский чемпионат. Но пока не запомнил имена игроков.