"Милан" открыл академию в Воронеже. В ней работает тренер Доннаруммы и Кутроне

Технический директор Марко Помпили рассказал о своих воспитанниках и почему "Милан" для первой в России академии выбрал Воронеж.

Фото: страница ВК "Академия футбола AC Milan"

Пока главный болельщик страны одобряет "создание колхоза для российских клубов", детский футбол, наоборот, превращается в настоящий бизнес. Чемпионат мира вместе с классной игрой команды Станислава Черчесова вернули футбольные секции в топы по популярности. Понятно, что в академиях российских клубов всем места не достанется, а количество желающих стало расти в геометрической прогрессии. И самое главное правило рынка о спросе, который рождает предложение, привело к появлению огромного количества школ/академий помимо привычных ДЮСШ и УОР. Российские франшизы за небольшие деньги предлагают каждому почувствовать себя Жозе Моуринью для детей. Даже легендарная Ла Масия открыла филиал в Москве и уже отправила одного ученика на стажировку в Испанию, а в Питере можно отдать ребенка на учебу по методикам туринского "Ювентуса"."Милан" решил начать деятельность в России не со столицы, а с региона. Правда, ценник обучения в 14-19 тысяч рублей в месяцвсе же походил больше на столичный, чем воронежский. Но желающих стать в будущем "россонери" оказалось не так и мало. За футбольную составляющую академии отвечает Марко Помпили, который работает в системе "Милана" с 2013 года. Для российской действительности у него оригинальная манера тренерства - он не кричит и не использует свисток. В интервью Rusfootball.info Марко рассказал о своей работе в России.- Одна из причин – это отсутствие в городе представительств европейских клубов. Плюс в Воронеже нет ни одной детской школы, которая соответствовала бы европейским стандартам. "Милан" решил начать свой путь в России именно здесь. Кроме того, в Воронеже нашлась подходящая площадка, в клубе ее одобрили, и мы начали работу.- Единственная проблема – это русский язык, другая культура. Поначалу мне было очень сложно, но я понимал, что для работы я должен выучить язык. В ближайшее время буду говорить на нем больше. Я должен быть максимально погружен в процесс. Мне нравится учиться, расти. И еще в России холодно- Конечно, это надолго. Но точный свой срок пребывания здесь не скажу.- В каждой стране были свои сложности, не без этого. Основной ценностью академии "Милана" является то, что мы стараемся адаптироваться под любые сложности, под любые проблемы. Клуб всегда готов оказать поддержку во всем.- Наш тренерский состав современный. Тренеры напрямую связаны с теми, кто приходит к нам заниматься. Они [тренеры] готовы учиться, им надо воспринимать новую информацию. С ними легче работать, потому что у них нет устоявшихся взглядов на игру. С ними очень просто работать.- Да. Первый раз я приехал в Воронеж в августе для отбора тренерского состава. Сначала пришло 20 кандидатов, еще было пятеро – в сентябре. То есть всего 25 кандидатов. Мне хотелось, чтобы они все были разными в понимании футбола. У каждого должны быть свои особенности и отличительные черты.- Безусловно. Это осознание того, куда они идут, на что они идут и как они могут помочь детям добиться результата. Иногда я сталкивался с ситуациями, когда тренер работал, но не понимал цели и терялся при любом вопросе. Тренер – это человек, который мотивирует детей, является стержнем, вокруг которого строится команда. Тренер придумывает что-то новое не для развлечения, а для совершенствования навыков и знаний. Клуб разрабатывал методику на протяжении 5-7 лет, которая основывалась на психологии, физических данных. Эта методика развивается. И именно она будет использоваться на тренировках.- У нас все взаимосвязано. Мы не даем упражнения на отдельные аспекты. Не будет отдельных тренировок по физподготовке. Мы не говорим детям, чтобы они просто бегали. Они же не бегают во время матча просто так по полю. Поэтому каждое упражнение должно быть взаимосвязано. Их цель – развитие навыков. Но главное, чтобы самим детям нравились упражнения. Если им это нравится, они и занимаются лучше, и результат получают быстрее.- У тренеров будет возможность отправиться на стажировку в Италию, а там все зависит от того, как он себя покажет.- Конечно, да. У меня есть такие полномочия. Я могу на свое усмотрение выбирать потенциальных игроков, говорить об этом с руководством академии. Основной нашей задачей является развитие навыков у детей, развитие футбола и самой академии "Милана". Более того, я могу посоветовать итальянскому клубу игрока. Но все должно быть в рамках правил ФИФА. Если такой игрок попадется, то из клуба приедут представители, чтобы как-то решить вопрос.- Один из наших принципов – это дать всем возможность заниматься. Если ребенку нравится играть, заниматься с мячом, то почему мы должны его от этого отговаривать?- Основной задачей команды был новый опыт. Это была совсем новая команда. Мы иногда участвуем в турнирах ради новой практики, а не ради побед. Для детей это было продуктивное участие, ведь одно дело играть в Италии, а другое дело в России. Это обмен опытом. Самое главное – это развитие детей. Команда осознанно шла на соревнования, хотя у других участников был уровень выше. Они осознавали, что это шаг вперед.- Мне этот вопрос часто задают. И я сам задумываюсь об этом, но не могу назвать одно имя. Я горжусь многими воспитанниками. Многие пришли ко мне в маленьком возрасте, а сейчас играют на мировом уровне. Это Доннарумма, Кутроне, Локателли и Калабрия. Помимо того, что они стали классными футболистами, они все выросли хорошими людьми. Везде, где я работал, я требовал от детей уважения друг к другу, к тренерскому штабу, понимания. Мы выращиваем не только футболистов, но и хороших людей. Надеюсь, и в Воронеже у нас получится это сделать.- Да. Это Федерико Джунти, Дида – тренер вратарей. Барези занимался с детьми.- Возможно, к нам приедут легенды "Милана". На открытии академии у нас было видеообращение от Даниэле Массаро. Скорее всего, он скоро к нам приедет.- У нас в клубе действует правило, что мы уважаем решение каждого. И если руководство приняло такое решение, значит, они все обдумали и несут за него ответственность. Точно назвать причину я не могу, потому что я в этот момент был в Воронеже.- Конечно, у бывшего игрока клуба есть преимущества – это знание команды. Но бывает одного игрового опыта недостаточно. Нужны именно знания, методика и структура тренерской работы. Это все приходит с опытом. Это 2 разных направления – быть игроком и быть тренером. Одного прошлого игрока мало.- Пока не успел. Я еще мало времени в Воронеже, тем более, у нас сейчас очень много работы. Но в ближайшее время я планирую посмотреть российские команды, не только "Факел". Посмотреть на их стиль, почувствовать разницу.- Левый защитник "Манчестер Сити" – Зинченко. Он украинец? Тогда я не знаю российских футболистов. Я помню, когда смотрел турниры сборных, то у России выделялся Аршавин. В Италии смотрят Серию А, Ла Лигу, Лигу 1. Я только сейчас начал смотреть российский чемпионат. Но пока не запомнил имена игроков.