Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Болонью"

В матче 8-го тура Серии А "Ювентус" дома выиграл у "Болоньи" - 2:1.



Чемпионат Италии



8 тур



Голы: Роналду, 19, Пьянич, 54 - Данило, 26.



"Ювентус": Буффон, Сандро, Бонуччи, Де Лихт, Куадрадо, Рабьо (Матюиди, 73), Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески, Роналду, Игуаин (Дибала, 82).



"Болонья": Скорупски, Данило, Бани, Крейчи, Мбайе, Сориано, Поли (Джемаили, 82), Сванберг (Ольсен, 80), Орсолини, Сансоне (Сантандер, 80), Паласио.



Предупреждения: Сансоне, 22, Рабьо, 29, Бентанкур, 70, Данило, 84.