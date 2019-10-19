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Сарри: в концовке "Ювентус" допускал банальные ошибки

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Болоньей" в матче чемпионата Италии.

"В перерыве я сказал игрокам, что нам нельзя чувствовать себя комфортно из-за преимущества в счете. В противном случае мы могли попасть в очень рискованные ситуации в концовке.

Есть четкая грань между эффективной игрой в пас и владением ради самого владения. В концовке, в последние пять минут матча, мы допускали банальные ошибки и теряли мяч в финальной трети атаки. Нам нужно работать над этими деталями.

Это была хорошая игра, омраченная для нас тремя или четырьмя ужасными ошибками. Нам нужно сделать так, чтобы игроки четко понимали, что мы владеем мячом с определенной целью", — цитирует Сарри Football Italia.

Sport24.ru


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Теги: Сарри Ювентус Болонья Серия А
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