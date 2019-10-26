Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поделился мнением о нынешнем положении клуба.
"Сейчас сложный период, но это часть процесса развития. На команду были возложены большие ожидания, это естественно, но мы поторопились, когда назвали наши цели.
Мы приняли клуб с убытком в 126 млн евро, пришлось отказаться от трансферов, к тому же нас отстранили от еврокубков из-за предыдущих владельцев. Если бы мы прямо сказали о проблемах раньше, люди лучше бы понимали, с чем нам приходится справляться", - цитирует Мальдини Sky Sport.
Sport24.ru
Мальдини: мы совершили ошибку, назвав цели "Милана"
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