» » "Болонья" готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев

"Болонья" готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев

"Болонья" готова заплатить нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, президент итальянского клуба Джоуи Сапуто согласен удовлетворить требования 38-летнего шведского футболиста по зарплате. Отмечается, что часть оклада нападающему будут выплачивать спонсоры "Болоньи".

Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются "Наполи" и "Интер". Также по-прежнему не исключено, что Златан останется в США.

В минувшем сезоне Ибрагимович в 31 матче за "Гэлакси" забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Болонья Ибрагимович Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ахмат" потерял Уциева из-за травмы
Панюков рассказал о фотографии с Сигалом на Воробьевых горах
Футболисты ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу перед матчем с "Зенитом" 2
Меньщиков — лучший тренер ФНЛ в октябре по версии болельщиков, Осинькин — по версии лиги
Бывшему вратарю "Реала" грозит длительная дисквалификация за расизм в Англии 1
Слуцкий: у меня нет сомнений по Хонде. "Витесс" может подписать его
"Болонья" готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев
"Уфа" — "Локомотив". Составы на матч 15-го тура РПЛ 5
"Динамо" — "Ахмат": стали известны стартовые составы 1
Панюков: сфотографировался с Хрюшей и Степашкой. Была бы Каркуша — совсем была бы "бомба" 2
Ибрагимович похвастался крупным уловом 4
Защитник ЦСКА Карпов: c "Зенитом" будет битва 11
"Зенит" и ЦСКА определились с формой на матч 15-го тура РПЛ 2
"Торпедо" сыграет против "СКА-Хабаровска" в "Лужниках"
Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая 1
Блогер Савин проведет минимум один матч в чемпионате Белоруссии 2
Клопп рассказал о травме Салаха в преддверии матча с "Астон Виллой"
Головин — лучший игрок "Монако" в матче с "Марселем" 3
Бэйл и Хамес Родригес не помогут "Реалу" в матче с "Бетисом"
В интернете появилось фото специальной формы "Манчестер Юнайтед" с драконами 5
Пирло рассказал, что в 2011 году мог вместо "Ювентуса" перейти в "Рому"
Мать Роналду: футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше "Золотых мячей" 2
Марадона потроллил англичан ответом на вопрос о голе рукой на ЧМ-1986
Дюков: РФС активно участвует в обмене опытом с УЕФА
"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Бывший тренер "Баварии" Магат может возглавить "Удинезе"
Лэмпард: Канте работает с командой и будет готов к матчу с "Аяксом"
"Спартак" показал, что осталось за кадром победной игры против "Ростова" 1
Крауч готов переименовать своего пятимесячного сына в честь Ориги
"Перевернём всё вверх дном!" "Динамо" опубликовало ролик к матчу с "Ахматом"
Все новости