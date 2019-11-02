"Болонья" готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев

"Болонья" готова заплатить нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев, сообщает Corriere dello Sport.По информации источника, президент итальянского клуба Джоуи Сапуто согласен удовлетворить требования 38-летнего шведского футболиста по зарплате. Отмечается, что часть оклада нападающему будут выплачивать спонсоры "Болоньи".Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются "Наполи" и "Интер". Также по-прежнему не исключено, что Златан останется в США.В минувшем сезоне Ибрагимович в 31 матче за "Гэлакси" забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.