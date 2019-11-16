Письмо с угрозами и пуля поступили в офис "Интера", а не домой к Конте

"Интер" уточнил, что письмо с угрозами в адрес главного тренера нерадзурри Антонио Конте поступило в штаб-квартиру клуба, а не на домашний адрес итальянского тренера.СМИ ранее сообщили, что Конте находится под защитой полиции после того, как ему на почту пришло письмо, содержащее угрозы и одну пулю.Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на заявление "Интера", лично Конте не получал письма с угрозами, оно пришло в клуб, который и обратился в полицию."В связи с опубликованными сегодня сообщениями, клуб хочет уточнить, что Антонио Конте лично не получал никакого письма с угрозами и, следовательно, сам не обращался в полицию. Именно клуб получил письмо и, в соответствии с протоколом в таких ситуациях, передал его в соответствующие органы", — говорится в сообщении.